Ligue 1 : La sanction est tombée pour Antonetti, Létang et Armand aussi sanctionnés

La fin de la rencontre Lille-Metz, vendredi soir (0-0) a été marquée par un accrochage physique et verbal entre Frédéric Antonetti et Sylvain Armand, le coordinateur sportif du LOSC. Le premier a reproché, en conférence de presse, les présences d'Olivier Létang, président de Lille, et du second dans sa zone technique. Pointant notamment une tentative de pression sur le quatrième arbitre de la rencontre, Antonetti avait ensuite expliqué son coup de sang en conférence de presse : "Ils n'ont rien à faire dans la surface. Vous voulez que je me laisse faire et qu'on perde le match sur un coup de pression?! Parce que c'est ça qu'il se passe! [...] Je ne cautionne pas mon comportement. Je dis que quand on m'agresse, je réponds."

Très lourde sanction pour Antonetti

Ce mercredi soir, la Commission de Discipline de la LFP a dévoilé ses sanctions. Dans un communiqué officiel, elle indique ainsi "dix matchs de suspension dont trois matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement", à l'encontre de Frédéric Antonetti. Et le technicien du FC Metz n'est pas le seul à avoir été sanctionné car le président du LOSC, Olivier Létang a lui écopé de "deux matchs de suspension, par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles". Sylvain Armand a également été sanctionné de "quatre matchs de suspension, dont deux matchs par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles". Concernant les deux dirigeants de Lille, les sanctions prendront effet le mardi 1er mars 2022 à 0h00.



Par ailleurs, autour de l'affaire Youcef Belaïli (Brest), possiblement cible d'insultes racistes à Reims dimanche, l'instance a pris la décision de placer le dossier en instruction. "La Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 9 mars 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport", peut-on lire dans le communiqué officiel.