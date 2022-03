Ligue 1 : La sanction de Verratti est connue

Alors qu'il devrait effectuer son retour de suspension, ce samedi contre Nice, Marco Verratti va devoir y retourner. Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) n'a pas laissé passer les propos tenus par le milieu de terrain italien à l'issue du match Nantes-PSG, disputé le 19 février dernier (3-1). Pour rappel, le natif de Pescara avait déclaré, au micro de Canal + : "Là, non ne peut pas parler du tout. Ce sont les seuls arbitres au monde qui font comme ça. On prend 10 cartons jaunes, sur le penalty, il y a carton jaune donc rouge, comment c'est possible de ne pas donner un carton jaune ? Ça, c'est une chose où l'arbitre doit des fois prendre ses responsabilités. Parce que là, on se fait chier dessus avec les arbitres."

Verratti manquera la réception de Bordeaux

En raison de ses propos, le joueur a été suspendu de "deux matchs de suspension dont un match avec sursis", comme le précise le communiqué officiel de la commission. Cette dernière s'est emparée de ce dossier "après saisie du Conseil National de l’Ethique". "La sanction prend effet le mardi 8 mars 2022 à 0h00, en application de l’article 18 du règlement disciplinaire de la LFP", peut-on également lire sur le communiqué. Ainsi, Verratti manquera simplement la réception des Girondins de Bordeaux, au Parc des Princes (le 13 mars). Selon des informations du Parisien, le joueur s'est défendu de ses propos durant près d’une demi-heure, ce mercredi. Verratti était accompagné de Victoriano Melero, secrétaire général du club de la capitale.



Dans les autres sanctions, à noter la lourde infligée à Vincent Pajot, le milieu de terrain du FC Metz, qui a écopé de "cinq matchs de suspension dont un match avec sursis" après son expulsion lors de Metz-Nantes, dimanche (0-0). Le défenseur de Brest, Brendan Chardonnet, a pris deux matches fermes. Mohamed-Ali Cho (Angers) et Jean Lucas (AS Monaco) ont pris un match.