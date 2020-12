Ligue 1 : La saison la plus prolifique depuis 82/83

469 ont été marqués depuis le début de la saison. "Avec une moyenne de 2.79 buts par match, 2020/21 est la saison la plus prolifique depuis 1982/83 (2.87)", indique cette même source.

Le PSG meilleure attaque du championnat et Mbappé en tête des buteurs



469 - Soit le nombre de buts qui ont été marqués en Ligue 1 cette saison. Avec une moyenne de 2.79 buts par match, 2020/21 est la saison la plus prolifique depuis 1982/83 (2.87). Plaisir. #Opta2020 pic.twitter.com/ExlpdE9N5V

— OptaJean (@OptaJean) December 28, 2020

En cet exercice 2020/2021, la Ligue 1 s'avère particulièrement indécise jusqu'alors. Au classement, Lyon mène la danse devant Lille avec le même nombre de points (36) mais une différence de buts plus importante (+20 contre +19). Suivent ensuite pour compléter le top 5, le PSG (35 points, Rennes (31) et l'Olympique de Marseille (28), qui compte cependant deux matchs en moins à disputer face à Lens et Nice. Dans une période particulière en raison de la crise sanitaire et donc, par ricochet, de l'absence du public dans les stades, les équipes se sont montrées particulièrement inspirées sur le plan offensif. Ainsi, Opta dénombre queAprès 17 matchs disputés, le PSG dispose de l'attaque la plus prolifique de l'élite du football français, avec un bilan de 39 buts marqués. L'effectif du club de la capitale a notamment été privé durant plusieurs rencontres de certains de ses éléments les plus décisifs, comme Mbappé, Neymar ou encore Di Maria, même si il a su terminer l'année 2020 par un carton face à Strasbourg au Parc des Princes (4-0). Derrière, Lyon (34 buts) ainsi que Lille (31) se distinguent également. Huitième au classement général, Montpellier se hisse en quatrième position des attaques, avec un total de 29 buts inscrits. En outre, Kylian Mbappé est pour le moment le meilleur buteur de la Ligue 1 (12 buts en 13 matchs), devant l'attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia (10 buts en 15 rencontres) et Karl Toko-Ekambi (9 réalisations en 15 matchs). Andy Delort (Montpellier) et Memphis Depay (OL) complètent le top 5 avec 8 buts.