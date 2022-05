Ligue 1 : La LFP ouvre une procédure après le drapeau déployé par les supporters de Reims

Sur la pelouse de Lorient, dimanche, Reims s'est imposé grâce aux réalisations d'Arber Zeneli et d'El Bilal Touré (1-2). Entre les deux buts, Terem Moffi avait remis les deux équipes à égalité, ne pouvant toutefois empêcher le revers des Merlus. Les joueurs d'Oscar Garcia ont eux su valider leur maintien dans l'élite du football français. Toutefois, dans les tribunes, un drapeau avec une croix celtique a été déployé au niveau du parcage de Reims. Selon des informations de RMC Sport, la commission de discipline de la LFP s’est saisie du dossier et va ouvrir une enquête disciplinaire. Ledit dossier va être placé en instruction pour une procédure qui dure généralement une quinzaine de jours. Les sanctions, elles, seront déterminées en fonction des éléments précis du dossier dans les prochaines semaines.Toujours selon RMC Sport, le délégué de la rencontre avait inscrit la présence de ce drapeau dans le rapport du match. C'est sur les réseaux sociaux que l'image du drapeau a été diffusée. La présence de ce drapeau a provoqué une réaction indignée émanant de la Ligue des droits de l’homme du pays de Lorient (LDH), qui s'est adressée à Fabrice Loher, le maire de Lorient, ainsi qu'aux présidents des deux clubs, Jean-Pierre Caillot et Loïc Féry."Le GUD (Groupe union défense) est une organisation étudiante d'extrême-droite, qui renaît régulièrement sous d'autres sigles, mais dont le discours et les actes racistes et xénophobes sont suffisamment constants et connus de la Presse, mais aussi de la Justice, pour être dénoncés. En l'occurrence, ils n'ont pas leur place dans l'espace public, et a fortiori dans un stade de football, un sport qui se veut exemplaire sur ce plan", peut-on lire sur le communiqué.