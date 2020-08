Ligue 1 : La LFP annonce la date de reprise du mercato

Ouvert entre le 8 juin et le 9 juillet dernier, le mercato français s'était achevé de façon brutale. La cause était simple : la FIFA n'autorise que douze semaines maximum pour le mercato estival. Face à cette situation, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 n'ont pu inscrire de recrues depuis quelques semaines. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a envoyé une circulaire concernant les "périodes estivales d'enregistrement 2020" comme l'indique RMC Sport.





Le mercato se terminera début octobre

Ainsi, la seconde session de mercato débutera dès le 15 août prochain et se terminera le 5 octobre. Avec ce rythme, la période de mercato laissera place, dans la foulée, au dépôt des listes de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Si "les dates restent à confirmer par le Conseil d’administration de la LFP" d’après la circulaire, les clubs peuvent engager de nouveaux éléments mais rien ne sera effectif avant la date du 15 août.