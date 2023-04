Ligue 1 : La joie de Jérémy Doku après son doublé face à Reims

Il n’y aura pas eu de troisième revers de rang pour Rennes en Ligue 1. Défaits lors de ses deux dernières journées, les Bretons se sont parfaitement repris, samedi, contre Reims (3-0). Jérémy Doku a particulièrement brillé dans cette rencontre. L'ailier belge a inscrit un doublé (9e et 19e). Après la rencontre, le joueur formé à Anderlecht n’a pas caché sa joie en zone mixte.

"Je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe"

"C'était très important qu'on gagne ce match-là, pour la confiance. On a bien joué et là, on est content. Je suis très heureux, avec mes deux buts, d'avoir pu aider l'équipe. Maintenant, ce n'est pas fini, il reste sept matchs, on doit faire la même chose. Le troisième but était le plus important, parce que quand il y a 2-0, ils peuvent encore revenir, mais à 3-0, c'est déjà plus difficile."