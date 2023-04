Ligue 1 : La fierté de Seko Fofana malgré la défaite à Paris

Il n’y pas eu match ce samedi soir. En infériorité numérique dès la 19e minute et l’expulsion de Salis Abdul Samed (19e), Lens a marqué contre son homologue parisien (3-1). Conséquence de ce revers, les Artésiens (2e) sont désormais à 9 points du PSG. Après la rencontre, Seko Fofana, capitaine des Sang et Or, a retenu le courage des siens malgré le scénario contraire.

"Ils nous craignaient, au point de chanter le "chicoté" à la fin"

"Toute l’attente autour de ce match était incroyable, mais malheureusement, on prend un carton rouge rapidement. Quand on revoit les images, il y a rouge. Ce qui est important, c’est que l’on a joué avec de la personnalité, on a été récompensé, on a eu énormément de situations. On peut être fier. Ils nous craignaient, au point de chanter le "chicoté" à la fin, alors que ce n’était pas spécialement pour eux ! Ils l’avaient en travers de la gorge. Ça veut dire quelque chose. À travers des petits détails comme ça, on peut voir qu’ils ont eu peur. On a le onzième budget de France, mais on ne vient pas ici pour les regarder. On a montré la voie en début d'année en les battant et derrière, il y a eu pas mal de résultats négatifs pour eux."