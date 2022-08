Ligue 1 : La date du match Lorient-OL dévoilée

Lorient et l'OL sont fixés. Il y a deux semaines, la rencontre qui devait opposer les deux formations dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1 avait été reportée en raison du mauvais état de la pelouse au Moustoir, conséquence de la tenue du Festival Interceltique. Ce vendredi, la LFP a publié un communiqué officiel afin de préciser la date de la tenue du match. "Réunie ce 26 août, la Commission des Compétitions a reprogrammé la rencontre FC Lorient – Olympique Lyonnais comptant pour la 2e journée de Ligue 1 Uber EatsLa rencontre sera diffusée en direct sur Prime Vidéo", peut-on lire.Le report de la rencontre avait donné lieu à des échanges tendus entre les deux présidents, Loïc Féry et Jean-Michel Aulas. Le premier avait notamment reprocher à l'OL d'avoir "menacé la LFP de demandes de dommages et intérêts en cas de blessure (de ses joueurs, ndlr). Le second avait nié l'existence d'une pression. "Même le plus optimiste des jardiniers savait depuis le début de la canicule que ce terrain n’aurait jamais pu supporter six journées de festivités. Très grave!", s'était-il emporté. Depuis le report,- sans Lucas Paqueta qui va rejoindre West Ham. De son côté, Lorient a été tenu en échec à Toulouse (2-2) et visera un succès face à Clermont, pour son premier match à domicile de cette saison 2022-2023.