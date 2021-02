Ligue 1 : Kombouaré peut-il sauver Nantes ?

Près de 100 jours qu’ils attendaient ça. Vainqueurs 3-1 dimanche dernier sur la pelouse d’Angers, les Nantais ont signé leur premier succès depuis le 8 novembre dernier, et une victoire à Lorient (0-2). A l’époque, l’entraîneur s’appelait Christian Gourcuff. Après le renvoi de ce dernier en décembre, Patrick Collot avait assuré l’intérim, avant l’arrivée de Raymond Domenech, seulement resté huit matchs avant d’être remplacé la semaine dernière par Antoine Kombouaré.



Et si cette première victoire a été "une belle surprise" pour l’ancien défenseur des Canaris (1983-1990), il a eu le succès modeste. "Ce n'est pas parce qu'on a gagné que j'ai eu raison. Mais ça permet aux joueurs de retrouver de la sérénité, de la confiance, a-t-il ainsi confié au stade Raymond-Kopa. La révolte, ce n'est pas parce que je suis arrivé, c'est parce qu'ils ont pris conscience de la situation. C'est une énorme récompense du travail fourni, je suis forcément très heureux mais ce n'est qu'un match."



Et si les Nantais sont toujours 18es du classement et donc virtuels barragistes, ils ne comptent plus qu’un point de retard sur le 17e, Lorient, mais avec un match en plus. Des Merlus en grande forme qu’ils vont retrouver dans un mois à la Beaujoire. D’ici-là, ils vont accueillir samedi après-midi (17h) l’Olympique de Marseille, qui a enfin renoué avec la victoire contre Nice en milieu de semaine, avant de se déplacer à Nîmes (19e), un concurrent direct qui n’est qu’à quatre points mais compte également un match en moins.

Blas : "C’est très strict, c’est carré, il ne faut pas déborder"

Ils recevront ensuite Reims, qui n’est aujourd’hui plus si loin (13e avec sept longueurs d’avance), et se déplaceront au Parc des Princes pour défier des Parisiens qui sortiront de leur huitième de finale retour face au FC Barcelone. Une série de matchs qui devrait permettre d’en savoir un peu plus sur la mission survie des Canaris. 19e entraîneur du club depuis l’arrivée de Waldemar Kita en 2007, Kombouaré est un habitué de la lutte pour le maintien, et avait sauvé Dijon de la relégation, via les barrages, en 2019, avant d’échouer l’année suivante avec Toulouse.



Le Kanak, (beaucoup) moins coulant que Domenech, semble avoir déjà conquis ses joueurs, à l’image d’un Ludovic Blas retrouvé et auteur de ses deux premières passes décisives de la saison à Angers. "C’est le quotidien qui change, ses règles. C’est très strict, c’est carré, il ne faut pas déborder. Il y avait besoin de ça ici. Il a des mots directs, je pense que les joueurs l’ont compris", a-t-il ainsi confié. Pourvu que ça dure...