Ligue 1 : Jusqu'où peut aller Clermont ?

Quand est-ce que le rêve éveillé de Clermont prendra fin ? Si on demande aux Auvergnats supporters du Clermont Foot 63, ils répondront avec enthousiasme, un joyeux « jamais » avec un large sourire. Il faut dire que personne n'avait prédit une aussi haute position du club après trois journées (3eme derrière le Paris Saint-Germain et à égalité avec Angers). Mais force est de constater que les Blaugrana récitent un football attrayant, basé sur la possession et porté vers l'avant, et qu'ils sont pour le moment, récompensés de leurs efforts.

Dauphin de Troyes la saison passée en Ligue 2, les Auvergnats ont passé l'été à préparer leurs débuts en Ligue 1, aussi bien au sein de l'effectif que dans son stade qui a dû être mis aux normes de l'élite. Pour les supporters et habitants de Clermont, cette hype suscitée par le club, mérite de continuer. Vainqueurs surprenants de Bordeaux (2-0) en ouverture du championnat, les hommes de Pascal Gastien ont enchaîné avec un succès maîtrisé (2-0) contre Troyes, dans un duel entre promus.

Enfin la semaine dernière, les Auvergnats sont revenus à égalité au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais malgré un retard de deux buts à dix minutes de la fin (3-3). Ce succès vécu comme une victoire pour les joueurs de Clermont, n'a pas été du goût de l'entraîneur qui a pointé du doigt les défaillances de sa formation contre l'OL. « En 1ère mi-temps, on se faisait transpercer les uns après les autres, à l'image du 3ème but, rappelait le coach en après-match. On ne peut pas se permettre d'être dispersés comme ça. C'est une bonne leçon. « C'était un match fou , comme je ne les affectionne pas spécialement, parce qu'on ne maîtrisait pas grand chose. »



Du beau monde sur le terrain



Ce discours, aussi rafraîchissant qu'intéressant, démontre une réelle ambition du club et rompt avec l'habitude frilosité des promus. Clermont ne gagnera peut-être pas tous ses matchs, ne jouera peut-être pas toujours un joli football, mais il faut croire que le promu a rejoint l'élite pour montrer ses ambitions et c'est tout à son honneur. Sur le terrain, la formation auvergnate dispose de plusieurs excellents cadres au sein de son onze de départ. Le portier Arthur Desmas a montré de belles choses jusqu'à maintenant, Cédric Hountondji vient de prolonger son bail jusqu'en 2024 dans la charnière centrale alors que Zedadka et Mendy ont aussi montré leurs qualités.

Au milieu de terrain, Jason Berthomier, Jonathan Iglesias, Jim Allevinah, Elbasan Rashani sont les fers de lance du club avec Jodel Dossou, qui a prolongé ces derniers jours jusqu'en 2024, et Mohamed Bayo. Seule légère ombre au tableau, le futur du dernier cité. L'attaquant plait en Europe et pourrait quitter l'Auvergne en cas d'offres intéressantes. En dehors de Bayo, leader au classement des buteurs avec trois réalisations, le système auvergnat est parfaitement bien huilé et ne devrait pas perdre d'autres éléments dans le futur. Opposé ce dimanche au FC Metz au stade Gabriel-Montpied, Clermont peut tenter le quatre à la suite.