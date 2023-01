Ligue 1 : Julien Stéphan comprend les sifflets de La Meinau après la défaite contre Troyes

Le Racing Club de Strasbourg a été battu, une nouvelle fois, ce lundi pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1. Cette fois-ci, c'est l'ESTAC qui est venu à bout d'une équipe alsacienne trop tendre sur le plan défensif. Dès le début de la rencontre, les Troyens ont inscrit deux buts coup sur coup grâce à Renaut Ripart et Rony Lopes. En fin de premier acte, Habib Diallo a réduit la marque de la tête. Le public a ensuite fait son travail en poussant les Strasbourgeois dès le début de la seconde mi-temps. Neuf minutes après le retour des vestiaires, Doukouré a inscrit un but sublime d'une frappe surpuissante. En fin de match, les Troyens ont repris l'avantage grâce à une sublime frappe de Xavier Chavalerain.

Au coup de sifflet final, les supporters strasbourgeois ont sifflé leurs joueurs, Julien Stéphan l'a compris au micro d'Amazon Prime. "L'urgence on la connait et on en a bien conscience. Le public qui manifeste un mécontentement c'est logique parce qu'il y a de la frustration. On n'a pas gagné à La Meinau depuis le début de la saison donc c'est logique. Le public nous a tellement apporté, tellement supporté, toute la saison dernière et encore beaucoup sur ce début de saison. Qu'il puisse montrer du mécontentement, il n'y a rien d'illogique."