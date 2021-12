Ligue 1 : Julien Sablé entraîneur par intérim à Saint-Etienne

L'ASSE, 20e et lanterne rouge de la Ligue 1, a annoncé sa décision de retirer à Puel la gestion de l'équipe professionnelle après la déroute des Verts à domicile contre Rennes (5-0). Sablé (41 ans), l'un des adjoints de Puel, a déjà dirigé le groupe professionnel l'espace de six matches en novembre et décembre 2017 après le départ de l'Espagnol Oscar Garcia mais la formation stéphanoise n'avait gagné aucune rencontre sous sa direction avant qu'il ne laisse sa place à Jean-Louis Gasset.

Toutefois, il n'est pas certain que Julien Sablé, qui mènera la reprise de l'entraînement mardi matin à huis clos, soit sur le banc contre Reims samedi en match de la 18e journée. Le club, autour de Loïc Perrin (36 ans), qui a mis fin à sa carrière en juillet 2020 après 470 matches sous le maillot des Verts, Jean-François Soucasse, président exécutif, et Samuel Rumstem, directeur général adjoint chargé des activités sportives, travaille à la désignation d'un nouvel entraîneur. Les noms de Pascal Dupraz, récemment évincé de Caen (L2), ou de David Guion, qui a quitté Reims en juin dernier, sont évoqués pour lui succéder sur le banc.