Ligue 1 : Jordan Ferri revient sur son parcours à l'OL

Des souvenirs par milliers

Formé à l'Olympique Lyonnais, Jordan Ferri a quitté le club en 2019 pour Montpellier après avoir été prêté une saison au Nîmes Olympique. Quelques jours avant le match entre son club formateur et son club actuel, le milieu s'est confié sur son parcours à l'OL : « C’était vraiment une époque formidable, avec des joueurs avec qui j’ai grandi depuis mes 15 ans jusqu’au groupe pro. C’étaient des expériences inoubliables comme jouer la Coupe d’Europe avec ce groupe-là, qui vivait extrêmement bien. On était une bande d’amis qui jouaient au plus haut niveau. Aujourd’hui encore on est en contact et très proches. Donc forcément on garde tous de très bons souvenirs de cette époque-là ». Parmi ces joueurs, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti ou encore Corentin Tolisso, tous ensemble ils parvenaient à se qualifier chaque saison en Ligue des Champions. Une vraie génération dorée. Jordan Ferri aDans cet entretien pour le club, le natif de Cavaillon est revenu sur ses meilleurs souvenirs. Notamment en formation : « C'était lors d’un derby à Saint-Etienne avec les U16 Nationaux. On perdait 4-1 en début de deuxième mi-temps, et finalement on gagne 6-4 à la fin du match. C’est un souvenir fort parce que, déjà, c’était le derby et on a réussi à retourner la situation »Avec les professionnels, il retient « la victoire à Gerland contre le PSG » où il a d'ailleurs été l'unique buteur, « le dernier derby à Gerland » remporté 3 à 0 ou encore « le match d’inauguration du Groupama Stadium »lors duquel il a également marqué un but, « un sentiment incroyable ». Samedi, le Montpellier Hérault se déplace à Décines, un plaisir pour Jordan Ferri qui n'a « pas encore eu l’occasion d’y rejouer ». Il sent que cela va être « un sentiment spécial pour lui ». Les deux équipes s'affrontent dans le cadre de la 25eme journée de Ligue 1. Un match important pour Lyon dans la course à la première place avec Lille et le PSG.