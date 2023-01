Ligue 1 : Jean-Michel Aulas confiant sur un retour de l'OL au premier plan

Depuis une saison et demie, l'Olympique Lyonnais est en grande difficulté en Ligue 1. Jean-Michel Aulas, le président du club, a toujours eu l'habitude de partir au front pour défendre l'entité de son équipe. Cette fois-ci, c'est dans les colonnes du Monde que l'homme d'affaires de 73 ans a décidé de protéger son club. Un peu chahuté, il a assuré que l'OL allait renaître de ses cendres...

Pour Aulas, l'OL va revenir en force

"Non, c’est surtout les deux dernières années. Et je rappelle qu’en 2020, on atteint une demi-finale de Ligue des champions et, en 2021, on est 4e de Ligue 1, avec 76 points. On ne peut pas dire que ça soit un déclin. Il y a également l’arrêt prématuré du championnat à cause du Covid-19 en 2020, anormal selon moi. C’est la première année où l’on a manqué la qualification européenne. « Le déclin sportif », si on parle des trois dernières années, est en passe d’être complètement régulé. De la même manière qu’Arsenal [en tête de la Premier League] peut être champion cette année après avoir aussi suivi un modèle de construction de son stade, je pense que nous avons aussi de très belles saisons à venir. On a eu un passage à vide, mais la dynamique est en train de repartir."