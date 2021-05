Ligue 1 (J35) : Nantes enchaine à Brest

Tout ça pour ça… Nantes a signé l’un de ses plus beaux succès de la saison ce dimanche sur la pelouse de Brest (1-4), fort de quatre buts signés Simon (15e), Blas (27e), Louza (56e) et Coulibaly (62e, sur penalty) – quand Faivre a sauvé l’honneur du SB29 en fin de rencontre (83e). Un succès net – le deuxième consécutif en championnat – qui ne permet pas pour autant aux Canaris de se rapprocher de la ligne de flottaison.

Dans le même temps en effet, leurs devanciers lorientais l’ont emporté également, tombeurs d’Angers (2-0) grâce à Wissa (44e, sur penalty) et Lemoine (47e). Cela pour garder leurs quatre points d’avance sur la 18e place occupée par le FCN, à hauteur de Strasbourg et à un point de Girondins de Bordeaux qui eux aussi ont rebondi ce dimanche en dominant Rennes plus tôt dans l’après-midi (1-0).