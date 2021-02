Ligue 1 (J25) : Le PSG s’impose difficilement face à Nice

Sans briller, Paris a fait le travail contre l’OGC Nice ! Le 17eme succès de la saison des coéquipiers de Kylian Mbappé en Ligue 1 leur permet de récupérer provisoirement la tête du championnat, avant les rencontres du LOSC et de l’Olympique Lyonnais ce dimanche. En l’absence du maître à jouer des Rouge-et-Bleu, Neymar, blessé contre Caen ce mercredi en Coupe de France, l’international français et numéro 7 a été le premier à tenter sa chance. Mais, servi par Julian Draxler, l’attaquant aux 39 sélections a envoyé sa frappe du droit en tribunes (4eme minute). Une frayeur, quatre minutes plus tard, sur un tacle maladroit d’Andy Pelmard a fait se lever le banc parisien, pour plus de peur que de mal : les chevilles de Kylian Mbappé seront bien présentes à Barcelone mardi prochain. Le début de match a clairement été parisien et à la 22eme minute, Julian Draxler a pu profiter d’une reprise de Mauro Icardi à bout pourtant pour ouvrir le score (1-0). Si Amine Gouiri a manqué une opportunité dorée juste avant la pause, à l’entrée de la surface de but sur un très beau ballon d’Alexis Claude-Maurice (42eme minute), ça n'a pas été pas un avertissement sans frais.

Nice et Pierre Lees-Melou ont été performants, mais pas assez

Les hommes de Mauricio Pochettino penseront avoir fait le plus dur, mais vont étonnamment s’endormir au retour des vestiaires. Il n’en fallait pas plus qu’une relance hasardeuse de Marquinhos dans l’axe pour remettre les Aiglons sur pied. Opportuniste, Rony Lopes a récupéré le ballon, percuté puis envoyé du pied droit, son mauvais pied, un boulet de canon sous la barre de Keylor Navas, pantois et abasourdi (1-1, 50eme minute). Après un temps fort niçois prononcé qui a vu Gouiri frapper la transversale (61eme minute), Paris s’en est sorti par un trou de souris, sur un but de Moise Kean consécutif à une superbe remise en extension de Mauro Icardi (2-1, 76eme minute). Sans rassurer tactiquement, le Paris Saint-Germain version Pochettino ira à Barcelone, mardi en huitièmes de finale de Ligue des Champions, avec quelques doutes à gommer rapidement. L’OGC Nice d’Adrian Ursea a fait douter le triple champion de France en titre, mais pas assez pour ramener des points de son déplacement en Ile-de-France. Et c’est déjà l’Olympique de Marseille qui se présentera devant le Gym pour le match en retard de la 11eme journée, mercredi soir.