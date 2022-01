Ligue 1 (J22) : Brest surprend Lille

Après avoir déjà fait tomber Lens et Monaco dans son stade Francis-Le Blé cette saison, Brest a une nouvelle fois prouvé sa capacité à faire déjouer les gros poissons du championnat en s'offrant Lille. Il faut dire que le scénario a été idéal pour les Bretons, avec une ouverture du score précoce sur un but contre son camp de Tiago Djalo suite à un centre de Ronaël Pierre-Gabriel (3ème). Dans une première période rythmée, les hommes de Michel der Zakarian ont beaucoup subi, mais ont pu compter sur un excellent Marco Bizot. Le gardien brestois s’est montré décisif pour repousser les tentatives de Jonathan David (7ème et 45ème+1) et Burak Yilmaz (13ème). Désireux de rattraper son erreur du début de match, Djalo a également essayé de se mettre en évidence après un gros rush, mais son tir a terminé dans le petit filet (15ème). C’est ainsi que Brest s’est retrouvé devant au score à la pause malgré aucun tir cadré à son compteur.

Ben Arfa tout près d’égaliser

Au retour des vestiaires, les Lillois ont montré de la nervosité, en témoigne les nombreux cartons jaunes récoltés pour des contestations. Moins dangereux dans le jeu, les protégés de Jocelyn Gourvennec s’en sont souvent remis à des tentatives lointaines. Seuls Yilmaz (64ème) et Jonathan Bamba (67ème) auront réussi à se montrer dangereux dans cet exercice. Il aura finalement fallu attendre la fin de rencontre et les premières minutes sous ses nouvelles couleurs de Hatem Ben Arfa pour voir le LOSC de nouveau entreprenant. Suite à un centre venu de la gauche, l’ancien joueur de Nice a bien failli égaliser d’un tir du gauche, mais Bizot, grand artisan du succès brestois, s’est une nouvelle fois montré décisif (89ème). En toute fin de match, c’est finalement Brest qui est parvenu à trouver l’ouverture une seconde fois après un penalty transformé par Steve Mounié (90ème+5). En forme ces dernières semaines, Lille voit sa série de neuf matchs sans défaite prendre fin, tandis que Brest renoue avec la victoire après quatre rencontres sans succès.