Ligue 1 (J20) : Strasbourg enchaîne contre Saint-Étienne

A la Meinau, les Verts ont vécu un drôle de dimanche, sans leur entraîneur Claude Puel, son staff et une dizaine de joueurs habituels, tous touchés par le Covid-19 et contraints de rester à la maison. Le responsable technique du centre de formation, Laurent Huard, a dirigé une équipe complétée par des réservistes et des jeunes, avec sept titulaires sur onze formés au club, et aucun gardien en cas de blessure du titulaire Jessy Moulin ! Saint-Etienne a failli surprendre Strasbourg d'entrée avec un penalty obtenu par le jeune Aïmen Moueffek, 19 ans, mais l'expérimenté Ryad Boudebouz l'a manqué (10e).

Ludovic Ajorque n'a pas laissé passer sa chance (29e) et permis aux Alsaciens d'empocher une troisième victoire d'affilée, avec une 13e place pour récompense. Strasbourg n'est plus qu'à trois points de Brest (11e) qui, malgré un départ canon à domicile, s'est incliné dans le duel 100% breton contre Rennes.