Ligue 1 (J20) : Rennes s'offre le derby breton

Si Brest avait rapidement ouvert le score par Franck Honorat (4eme), Rennes n’a pas sombré. Au contraire, les Rennais se sont mis à jouer pour égaliser très vite par Benjamin Bourigeaud (7eme) avant de remporter le match grâce à un penalty de Clément Grenier (76eme). Bonne opération comptable pour les hommes de Julien Stéphan qui recollent à Monaco dans la lutte pour les places européennes.

Un début de match haletant



Sur une série de six matchs sans défaite, Rennes espérait bien continuer sur sa lancée à Brest. Les Brestois, eux, ne voyaient pas les choses de la même façon après une défaite au Parc des Princes face au PSG (3-0) dans un match où ils auraient pu espérer mieux. Deux équipes ambitieuses dans le jeu s’affrontaient donc pour ce derby breton prometteur. Et le début de match tenait toutes ses promesses avec un but de Franck Honorat (1-0, 4eme) à la suite d’un beau centre de Romain Perraud auquel répondaient très rapidement les Rennais. L’égalisation venant de Benjamin Bourigeaud sur un caviar de Martin Terrier (1-1, 7eme). Rennes a alors décidé de faire le jeu avec une circulation du ballon très fluide. Pas évident pour autant de trouver une faille dans le bloc brestois positionné assez bas. Des Brestois qui faisaient planer une menace sur la défense rennaise à chaque sortie de balle ou presque. A l’image de Steve Mounié qui a trouvé le poteau (28eme) suite à une action bien initiée par Romain Faivre. Même scénario jusqu’à la pause avec finalement très peu de travail pour les deux gardiens.

Un penalty pour choisir le vainqueur

La deuxième période n’est pas partie sur les mêmes temps de passage avec un jeu assez stérile au milieu du terrain. Il a fallu attendre un fait de jeu pour débloquer le score. Sur un corner frappé par Benjamin Bourigeaud, Franck Honorat est à la réception pour dégager le ballon mais en dégageant, il heurte le dos d’Adrien Truffert avec son pied. Même s’il semble bien qu’il n’ait pas vu venir le Rennais, l’arbitre a sifflé un penalty pour les Rennais. Clément Grenier s’en est chargé pour permettre à son équipe de passer devant au tableau d’affichage (2-1, 76eme). Un véritable coup de massue pour Brest qui avait réussi à tenir jusqu’alors grâce à une belle solidarité défensive. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont toutefois tenté d’inverser la tendance en toute fin de match mais sans réussite. Pas récompensés d’une prestation plus que correcte, les Brestois devront se relancer dès la prochaine journée lors d’un déplacement à Reims. Pour Rennes, c’est un choc qui s’annonce avec la réception de Lille, pour définitivement asseoir son statut de prétendant à l’Europe.



Les montants ont choisi leur camp

Si Brest a perdu ce derby, les montants n’y sont certainement pas étrangers. Et pour cause, les Brestois et en l’occurrence Steve Mounié ont touché trois fois les montants du but de Romain Salin. La première fois, c’était sans regret car l’attaquant brestois avait été par la suite signalé hors-jeu (22eme) mais sur deux occasions (28eme et 88eme), l’ancien Montpelliérain a encore une fois vu ses essais repoussés par les montants. La réussite avait vraisemblablement choisi son camp dans ce match agréable à suivre entre deux belles équipes bretonnes.