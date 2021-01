Ligue 1 (J19) : Bordeaux renoue avec la victoire aux dépens de Lorient

Malgré une première période bien maitrisée, Lorient est rentré aux vestiaires en étant mené sans jamais parvenir à inverser la tendance après la pause. Son bourreau du soir se nomme Rémi Oudin auteur d’un doublé (13eme et 43eme). Le but de Terem Moffi (23eme) n’aura pas suffi à empêcher une nouvelle défaite des Merlus.

Lorient, pas récompensé

Après un point grappillé en milieu de semaine à Metz (0-0) dans un match d’un niveau indigent, Bordeaux voulait hausser le ton à la maison face à une équipe de Lorient dans le dur. Balayés face à Monaco (2-5), les Merlus sont toujours bien calés au fond du classement et n’arrivent plus à gagner depuis quatre matchs. Les Girondins devaient toujours se passer d’Hatem Ben Arfa, blessé, pour mettre fin à une série de deux défaites consécutives sur leur pelouse. Au coup d’envoi, la principale surprise était la décision de Christophe Pélissier de changer de gardien. Paul Nardi, titulaire depuis le début de la saison, a laissé sa place à Matthieu Dreyer. L’entraineur lorientais espérait certainement un déclic pour éviter à son équipe de continuer à encaisser beaucoup trop de buts pour se maintenir (36 buts en 18 matchs). Jean-Louis Gasset avait lui décidé d’installer Nicolas De Préville en meneur de jeu. Et c’est par lui que le premier éclair de cette partie est arrivé avec un corner bien tiré et la conclusion de Rémi Oudin à la sortie d’un cafouillage pour ouvrir le score (1-0, 13eme). Sonné par ce but, Lorient n’a pas mis trop longtemps à réagir avec une égalisation de Terem Moffi en deux temps (1-1, 23eme). Des Merlus qui ont alors retrouvé de l’ambition et ont confisqué le ballon à des Bordelais qui avaient choisi de reculer leur bloc. A ce petit jeu, les Lorientais ont bien failli prendre l’avantage, toujours par Terem Moffi qui a trouvé le poteau sur une géniale talonnade au point de penalty. Les Bretons qui dominaient alors la rencontre, pensaient bien pouvoir passer devant au score. Pourtant une fois de plus, le sort s’est acharné sur les hommes de Christophe Pélissier avec une frappe de Rémi Oudin déviée dans son but par le pauvre Andreaw Grabillon (43eme, 2-1). But toutefois accordé à l’ancien Rémois car sa frappe était cadrée. Juste avant la pause, les Bordelais prenaient donc l’avantage, plutôt contre le cours du jeu. Nul doute que les Lorientais avaient alors beaucoup de regrets.

Une seconde période brouillonne



Au retour des vestiaires, les Merlus ont semblé complètement abattus et n'ont plus avancé en multipliant en plus les erreurs de relance. Les Bordelais ne sont toutefois pas parvenus à en profiter en restant très timides offensivement. Seul Rémi Oudin, encore lui, a été proche de pouvoir faire le break (69eme). Un manque d’audace qui a permis à Lorient de revenir dans le match pour espérer revenir au score. Malheureusement pour eux, ce fut de manière beaucoup trop brouillonne et précipitée pour que cela puisse se concrétiser. Un espoir est bien apparu lorsque Adrian Grbic est parvenu à tromper Benoît Costil (87eme) mais l’international autrichien a été signalé hors-jeu à juste titre. Plus rien ne s'est alors passé dans ce match que Bordeaux a remporté (2-1) sans avoir été supérieur à son adversaire du jour. Pour autant, Jean-Louis Gasset et ses hommes se contenteront aisément de pouvoir prendre trois points et de revenir dans le Top 10 de Ligue 1. Pour Lorient, en revanche, les matchs se suivent et se ressemblent avec de bonnes intentions, un jeu collectif par moment bien huilé mais toujours trop de buts encaissés par rapport au nombre d’occasions subies.