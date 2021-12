Ligue 1 (J18) : Reims enfonce les Verts

Bouanga craque

Mbuku assomme les Verts

Il n'y a vraiment pas eu photo ce samedi au stade Auguste-Delaune, à l'occasion de la rencontre de deuxième partie de tableau qui a opposé le Stade de Reims à l'AS Saint-Étienne (2-0, 18e journée de Ligue 1). Vainqueur sur sa pelouse, le club champenois n'a pas laissé beaucoup d'espoir à son visiteur du soir qui l'a en plus largement aidé en se retrouvant à dix avant même la mi-temps. Ce succès face aux hommes de l’entraîneur intérimaire Julien Sablé permet à Reims de s'éloigner de la zone rouge.Désireux de se relancer après son revers concédé à Angers lors de la dernière journée (1-2), Reims avait à cœur de prendre ses distances avec le bas du classement, et au prix d'une première période rondement menée, les locaux ont rapidement rempli la première moitié de leur mission. C'est d'abord El Bilal Touré qui a ouvert la marque sur penalty (1-0, 23e) pour mettre son équipe sur les bons rails. Dominés, les Verts ont craqué une deuxième fois juste avant la pause avec l'expulsion directe de Denis Bouanga (45e+1).Malgré un très léger mieux lors du second acte, Saint-Étienne n'avait pas les moyens suffisants pour bousculer et renverser Reims. Sans parvenir à cadrer la moindre frappe, les Stéphanois ont fini par encaisser un deuxième et dernier but en toute fin de rencontre, œuvre cette fois de Nathanael Mbuku (2-0, 89e). De quoi valider une victoire logique des Rémois, désormais 14es provisoires du classement, avec dix points de plus que des Verts plus que jamais lanterne rouge. Dans dix jours, Reims se déplacera à Marseille tandis que l'ASSE recevra Nantes.