Ligue 1 (J18) : Montpellier stoppe Brest

Fort d’une série de six victoires de rang, Brest abordait en totale confiance ce rendez-vous face à Montpellier. Dans une première période fermée, les Bretons ont pourtant eu du mal à se mettre en évidence. En privilégiant comme à leur habitude un jeu direct, les Brestois ont dû attendre les dernières minutes de ce premier acte pour se montrer dangereux avec une tête de Steve Mounié de peu à côté (44ème). En face, Montpellier avait la maitrise du jeu mais se montrait assez inoffensif dans les trente derniers mètres. Dans un angle fermé, Stephy Mavididi parvenait néanmoins à trouver le haut de la barre sur un tir puissant (30ème). C’est finalement au bout du temps additionnel qu’Elye Wahi a trouvé l’ouverture d’une tête plongeante sur un service parfait de Téji Savanier (45ème+1).Après avoir ouvert le score sur la dernière action de la première période, Montpellier a continué sur sa lancé en inscrivant un deuxième but sur sa première situation de la seconde mi-temps. Sur un contre, Mavididi a vu sa frappe en première intention tromper Marco Bizot suite à un centre en retrait d’Arnaud Souquet (47ème). Face à des Brestois sonnés, Montpellier a enfoncé le clou peu de temps après grâce à Junior Sambia (60ème), parfaitement servi par Valère Germain après une récupération haute de Savanier, dans tous les bons coups ce soir. C’est paradoxalement au moment où ils étaient menés de trois buts, que les hommes de Michel Der Zakarian se sont montrés les plus dangereux, obligeant notamment Jonas Omlin à s’employer devant Ronaël Pierre-Gabriel ou Romain Faivre (67ème). Insolant de réalisme dans cette rencontre avec quatre buts inscrits sur ses quatre tirs cadrés, Montpellier a alourdi un peu plus la marque grâce à Germain suite à un contre (84ème). Avec ce troisième succès de rang, le MHSC s’installe dans le haut du classement en s’emparant pour l’instant de la quatrième place.