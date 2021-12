La magie de Noël en Moselle. Après seize rencontres (six nuls et dix défaites) et onze mois de disette depuis le succès face à Nantes (2-0) le 20 janvier dernier, le FC Metz a enfin goûté à nouveau au parfum enivrant de la victoire devant son public de Saint-Symphorien. Et un plaisir ne venant jamais seul, l’équipe de Frédéric Antonetti gagne une place au classement et se retrouve barragiste.

Caillard, le bon choix

Le FC Metz a rapidement fait la différence. Avec pas mal de réussite d’abord. Titularisé dans un système hybride en 4-3-3, Pape Matar Sarr a ouvert le score bien involontairement sur corner, Dango Ouattara dégageant sur lui après une mauvaise communication avec Paul Nardi (1-0, 5eme). Les Grenats vont encore profiter d’un coup du sort sur une tête contre son camp de l’Allemand Moritz Jenz sur un débordement côté droit de Fabien Centonze (2-0, 9eme). En revanche, ils ne doivent rien au hasard sur la nouvelle sucrerie de Farid Boulaya, auteur d’un coup-franc magistral dans la lucarne droite de Paul Nardi (3-0, 19eme). Les partenaires de Dylan Bronn, conquérants et déterminés, ne vont rien lâcher jusqu’au bout et fermer les vannes. La défense se montre enfin sereine à l’image d’un « Kiki » Kouyaté magistral, juste devant Marc-Aurèle Caillard. Le gardien de 27 ans, préféré à Alexandre Oukidja, a saisi la main tendue par son entraîneur. Autoritaire dans ses interventions comme face à Stéphane Diarra (35eme), il sort le grand jeu d’une belle parade sur sa droite face à Terem Moffi (39eme) ou avec explosivité contre Adrien Grbic (75eme). Frédéric Antonetti a fait des choix forts en laissant également sur le banc Ibrahima Niane, mais le technicien corse a eu tout bon, le buteur sénégalais, vexé, renouant avec le chemin des filets sur une tête rageuse (4-1, 81eme). Son équipe est totalement relancée dans la course au maintien avant un dernier choc à Lyon.

Jenz, comme un symbole

On ne peut pas en dire autant de Lorient, qui enchaîne un septième revers de suite en Ligue 1 et un vingt-cinquième match sans victoire à l’extérieur. Les hommes de Christophe Pélissier ont été malheureux en Lorraine et manquent cruellement de réussite ces derniers temps. De retour aux affaires, Moritz Jenz n’a pas été le patron attendu en défense et a précipité la chute de son équipe avec son but contre son camp. Il s’est rattrapé en sauvant l’honneur de près au terme d'un gros travail au préalable d’Armand Laurienté (3-1, 71eme). Insuffisant car la formation du Morbihan manque clairement de personnalité et de leaders lorsque les tauliers Fabien Lemoine et Jérémy Morel sont absents comme ce dimanche. Et Terem Moffi est bien trop esseulé à la pointe de l’attaque. L’entrée en jeu d’Adrian Grbic à ses côtés a d’ailleurs été intéressante, l’Autrichien se montrant tranchant et se procurant une grosse occasion. Trop fébrile et la tête sous l’eau, Lorient va devoir rapidement revoir sa copie sous peine de passer les fêtes dans la zone rouge. D’autant plus que c’est le PSG qui doit se rendre au Moustoir lors de la 19eme et dernière journée…