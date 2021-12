Marseille, vainqueur à Strasbourg dimanche (2-0), a pris la deuxième place de Ligue 1, loin derrière le Paris SG et un point devant Rennes, lors de la 18e journée.

Après une triste première période, les hommes de Jorge Sampaoli ont intensifié leurs assauts et un superbe but acrobatique de Bamba Dieng a débloqué le compteur (63e), avant la réalisation de Duje Caleta-Car (83e). Au classement, l'OM possède 32 points et compte un match de retard par rapport aux Rennais, 3es.