Ligue 1 (J18) : Lille et Lyon n'ont pas réussi à se départager

Un duel européen entre Lille et Lyon s'est déroulé cet après-midi. Les deux équipes ont beaucoup donné au niveau intensité en coupe d'Europe cette semaine. Ils ont manqué d'énergie dans cette confrontation directe en championnat. Pourtant ils avaient besoin des trois points pour retrouver le top 10. On a assisté à une première période très fermée. La première occasion de la partie est arrivée après le premier quart d'heure par le biais de Burak Yilmaz. Ce dernier a manqué le cadre dans la surface de réparation de Lille avec son plat du pied (23eme).



Quelques instants après, l'attaquant canadien Jonathan David a loupé le cadre sur une reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation des Gones (28eme). Les Lyonnais ont terminé fort le premier acte en se procurant deux occasions. Moussa Dembélé a repris le ballon de la tête sur un corner dans la surface de réparation de Lille (43eme) et juste avant la pause Houssem Aouar a réalisé une belle percée et a conclu par une frappe du plat du pied qui a frôlé le poteau du gardien de Lille (45eme).

Anthony Lopes sauve Lyon

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont subi les offensives des Lillois. La première partie de la seconde période a été un enchaînement de maladresse dans la zone de vérité. Après l'heure de jeu, les Dogues ont réussi à percer la défense à trois de Lyon mais pas leur gardien. L'attaquant turc Burak Yilmaz a buté dans la surface de réparation de Lyon face à Anthony Lopes (68eme). Dans la foulée, l'attaquant français Jonathan Ikone récupère le cuir et a loupé le cadre devant un but vide (69eme).



Les locaux ont maintenu la pression et l'attaquant turc Burak Yilmaz a profité de la belle percée de Jonathan David dans la surface de réparation de Lyon. Il s'est emparé de la sphère et s'est à nouveau heurté à Anthony Lopes à bout pourtant (71eme). En fin de match, le milieu suèdois Gabriel Gudmundsson a manqué deux balles de match pour les Dogues dans ce choc. Dans la surface de réparation de Lyon, il n'a pas réussi à cadrer son plat du pied deux fois (87eme et 93eme). Les deux formations tenteront donc de rebondir dans une dizaine de jours pour finir dans le top 10 avant la trêve.