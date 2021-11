Strasbourg alterne entre le chaud et le froid ces dernières semaines mais reste sur deux rencontres de rang sans défaite et ne pointe qu'à quatre points du top 5 avant cette journée. Reims est de son côté dans le dur et ne parvient plus à gagner, avec la zone de relégation qui est toute proche.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 face à Reims (les 2 de la saison 2020/21), autant que sur ses 11 précédents (4 victoires, 5 nuls).



Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), le seul où il n’a pas réussi à marquer sur cette série (0-1 à Rennes), contre une moyenne de 3 buts par match sur les 4 autres rencontres.



Reims ne compte que 12 points après ses 13 premiers matches de Ligue 1 2021/22, et n’a fait pire que 2 fois à ce stade de la compétition : en 1978/79 (9, 20e au final), et la saison dernière (10, 14e au final).



Depuis sa remontée dans l’élite en 2018/19, Reims a participé à 19 rencontres de Ligue 1 se terminant sur le score de 0-0, au moins 2 de plus que toute autre équipe des 5 grands championnats européens sur la période.



Strasbourg a remporté 4 de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (1 défaite), marquant au moins 3 buts lors de chacune de ces 4 victoires, autant de succès que lors de tous ses matches précédents à domicile depuis le début de la saison 2020/21 (6 nuls, 11 défaites).



Reims a perdu 3 de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul), autant de défaites que lors de ses 12 premiers en 2021 (4 victoires, 5 nuls).



Strasbourg est la meilleure attaque de Ligue 1 à domicile en 2021/22 (17 buts). C’est le meilleur total du Racing après ses 7 premières réceptions d’une saison dans l’élite depuis 1994/95 (18 – 10e au final).



Reims n’a réalisé que 57 séquences de 10 passes ou plus en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe.



6 des 7 derniers buts de Strasbourg en Ligue 1 ont été inscrits soit par Habib Diallo (4) soit par Adrien Thomasson (2).



Le défenseur de Reims Ghislain Konan est le joueur qui réalise (134) et qui trouve le plus de partenaires (111) sur touche en Ligue 1 cette saison.