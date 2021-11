Rennes a poursuivi sa superbe série d'invincibilité en étrillant Lyon juste avant la trêve (4-1), lors d'une véritable démonstration de force. Le club breton est cinquième de Ligue 1, à deux points de la deuxième place, et compte bien poursuivre sur sa lancée. Montpellier est aussi en forme puisqu'il a remporté ses deux derniers matches pour grimper à la sixième place avant cette 14e journée.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 face à Montpellier (5 victoires, 4 nuls), mais c’était le plus récent en février 2021 (1-2).



Rennes n’a perdu aucun de ses 6 derniers matches face à Montpellier à domicile en Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls), remportant les 2 plus récents. Les Rennais ont d’ailleurs rendu 4 clean sheets sur la période.



Rennes est invaincu lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours. Il avait perdu ses 3 précédents sans marquer le moindre but. Les Rennais n’ont plus fait mieux sur une même saison dans l’élite depuis février-avril 2018 sous Sabri Lamouchi (8).



Montpellier a l’occasion de remporter 3 matches de Ligue 1 consécutifs pour la 1ère fois depuis février 2021 (3), et de le faire sans prendre de but sur la série pour la 1ère fois depuis octobre-novembre 2018 (3).



Rennes a glané 29 points à domicile en Ligue 1 depuis les débuts de Bruno Génésio avec le club le 10 mars dernier (9 victoires, 2 nuls, 1 défaite), c’est plus que toute autre équipe sur la période.



Contre Nice lors de la J13, Montpellier a remporté un déplacement sans prendre de but pour la 1 ère fois en Ligue 1 depuis novembre 2020 à Lorient (1-0). Les Héraultais ont ainsi gagné leur 1 er match à l’extérieur de la saison.



Rennes a ouvert le score à 10 reprises en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe, et est invaincu lors de ces 10 rencontres (6 victoires, 4 nuls).



Seul Barcelone (2441 minutes) a donné plus de temps de jeu aux joueurs nés au 21e siècle que Montpellier (2282) dans les 5 grands championnats cette saison.



Benjamin Bourigeaud a trouvé un partenaire dans la surface sur corner à 25 reprises en Ligue 1 cette saison, au moins 10 fois de plus que tout autre joueur. D’ailleurs, personne ne compte plus de passes décisives sur corner que le milieu de Rennes (3) dans l’élite en 2021/22.



Le milieu de Montpellier Téji Savanier a obtenu 6 fautes à la suite d’un dribble en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur