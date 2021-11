Alors que Brest, Bordeaux ou encore Saint-Etienne ont très partiellement relevé la tête ces dernières semaines, Metz continue de patiner et a logiquement glissé à la dernière place du classement. Les Girondins, qui allaient légèrement mieux, ont toutefois rechuté contre le PSG avant la trêve, et n'ont que quatre points d'avance sur les Grenats.

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz n’a remporté qu’une seule de ses 16 dernières rencontres face à Bordeaux en Ligue 1 (5 nuls, 10 défaites), mais c’était la dernière en date en février 2021 (2-1). Les Messins avaient autant marqué lors de ce match (2 buts) que lors des 11 précédentes face aux Girondins dans l’élite.



Metz n’a gagné aucune de ses 8 dernières réceptions de Bordeaux en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), ne marquant qu’un seul but lors de cette série. Les Grenats n’ont connu pire série à domicile face à un même adversaire qu’entre octobre 1948 et avril 1962 face au RC Paris (9 matches) et depuis décembre 2003 contre Rennes (10).



Metz ne compte qu’une victoire après 13 matches de Ligue 1 cette saison, plus faible total avec St Etienne. Les Messins ont été relégués les 3 dernières fois où ils comptaient au moins aussi peu de succès à ce stade de la compétition (20e en 2005/06, 2007/08 et 2017/18).



Bordeaux n’a remporté que 2 de ses 13 premiers matches de Ligue 1 cette saison (6 nuls, 5 défaites), il n’a jamais fait pire à ce stade dans son histoire (2 en 1971/72, 1972/73 et 2011/12, respectivement 12e , 14e et 5e en fin d’exercice).



Metz n’a toujours pas gagné à domicile en Ligue 1 cette saison (3 nuls, 3 défaites), seule équipe dans ce cas de figure. Les Grenats restent même sur 14 réceptions sans victoire dans l’élite (5 nuls, 9 revers), la pire série de leur histoire.



Les matches de Bordeaux sont ceux qui génèrent le plus de buts en Ligue 1 cette saison (45 – 18 marqués, 27 encaissés). Seul St Etienne (28) a encaissé plus de buts que Metz et les Bordelais dans l’élite en 2021/22 (27 chacun).



Aucune équipe n’a écopé de plus de cartons en Ligue 1 cette saison que Metz (35 – 32 jaunes, 3 rouges).



Bordeaux est l’équipe qui marque le plus de buts dans le dernier quart d’heure en Ligue 1 cette saison (8) et celle qui inscrit la plus grande part de ses buts sur cet intervalle (44% - 8/18).



Le gardien de Metz Alexandre Oukidja a réussi 10 sorties hors de sa surface en Ligue 1 cette saison, au moins 4 de plus que tout autre portier.



L’attaquant de Bordeaux Jimmy Briand a été décisif lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2 buts v Reims, 1 passe décisive v Paris), et pourrait faire la passe de 3 pour la 1ère fois dans l’élite depuis août-septembre 2019 (4).