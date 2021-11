Les stats à connaître (avec Opta)



🎙 En conférence de presse avant #OLOM, Peter Bosz a évoqué notre adversaire du jour. #OLOM pic.twitter.com/kmNojO9w8L

— Olympique Lyonnais (@OL) November 21, 2021

Lyon continue d'alterner entre hauts et (très) bas cette saison, à l'image de sa claque reçue à Rennes juste avant la trêve (4-1). Un lourd revers qui fait tâche pour une équipe qui vise le podium en fin de saison. Un podium également visé par l'OM, qui compte quatre points de plus que son adversaire du soir avant cette rencontre. Une victoire et un bel écart serait fait...Marseilleen Ligue 1 (27/101), soit son plus faible pourcentage de victoires face à une équipe affrontée au moins 5 fois dans l’élite.Lyon n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches face à Marseille en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), n’ayant plus enchaîné 4 rencontres sans victoire face à l’OM en L1 depuis mars 2015-septembre 2016 (4 nuls).Lyon n’a perduen Ligue 1 (6 victoires, 6 nuls), s’inclinant pour la dernière fois sur ses terres contre l’OM dans l’élite le 11 novembre 2007 (1-2).Lyon est invaincu lors de ses 7 dernières réceptions en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), seul Paris (9) est actuellement sur une meilleure série. L’OL reste sur 16 matches à domicile en marquant dans l’élite, seul Lorient (17) fait mieux.Marseille ne compte(2 nuls, 1 défaite), après avoir remporté ses 2 premiers cette saison.Lyon a encaissé 3 buts ou plus à 4 reprises cette saison en Ligue 1 (dont un 1-4 à Rennes lors de son dernier match), autant de fois que sur ses 2 précédentes saisons combinées.Lyon a encaissé, au moins 4 de plus que toute autre équipe. L’OL a d’ailleurs perdu 8 points après la 75e minute, plus haut total. Marseille est à l’inverse l’une des 2 équipes qui encaissent le moins de buts dans cet intervalle (1 – à égalité avec Lens).Lyonplus que toute autre équipe, tandis que seuls Lille (8) et Monaco (6) ont moins tiré que Marseille (9) sur de telles séquences.Marseille compte 6 clean sheets en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. L’OM n’a d’ailleurs pas encaissé de but lors de 3 de ses 4 dernières rencontres dans l’élite.Marseille est l’équipe(39%) alors qu’aucune formation ne fait mieux que Lyon dans ce domaine (53%).Le gardien de Lyon Anthony Lopes a effectué 52 arrêts en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre portier des 5 grands championnats européens en 2021/22.Le joueur de Marseille Dimitri Payet(4 buts, 9 passes décisives), son meilleur total face à une équipe actuelle de l’élite.