Angers ne parvient plus à gagner en Ligue 1 depuis quatre rencontres, et glisse petit à petit au classement après un début de saison intéressant. Lorient est également dans le dur après avoir perdu trois de ses quatre derniers matches, et ne sait plus gagner depuis de longues semaines dans l'élite. Trois points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a perdu aucun de ses 3 matches à domicile face à Lorient en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), marquant une moyenne de 3 buts par rencontre sur la série.



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites), après avoir gagné 3 de ses 4 premiers de la saison (1 nul).



Lorient n’a remporté aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), plus longue série en cours. Les Merlus restent sur 2 défaites, et pourrait faire la passe de 3 pour la 1 ère fois dans l’élite depuis novembre-décembre 2020 (4).



Angers a perdu 8 matches à domicile en Ligue 1 en 2021 (pour 5 victoires, 3 nuls), il n’a fait pire qu’en 1974 (9 défaites). Seul Metz (9) fait pire cette année.



Lorient ne compte qu’une victoire en déplacement depuis le début de la saison dernière en Ligue 1 (en 26 matches), plus faible total dans les 5 grands championnats européens parmi les équipes présentes sur toute la période.



Angers débute ses séquences de jeu à 39 mètres de son but en moyenne cette saison en Ligue 1, seul Troyes (37) part de plus bas.



Lorient est l’équipe qui a perdu le plus de points après avoir ouvert le score en Ligue 1 2021/22 (13) et celle qui a le plus perdu de matches dans ce cas de figure en L1 cette saison (3). C’est d’ailleurs ce qui est arrivé aux Merlus lors de leur dernier match où ils menaient 1-0 pour un revers 1-2.



Seul Kylian Mbappé (8) compte plus de tirs après un dribble que le joueur d’Angers Sofiane Boufal (7) en Ligue 1 cette saison.



Vincent Manceau (Angers) est le seul joueur de champ ayant joué chacun des 13 premiers matches de la saison de Ligue 1 à ne pas avoir tenté le moindre tir.



Laurent Abergel affiche 8.7 ballons récupérés par match en Ligue 1 cette saison, seul Benjamin André fait mieux que le joueur de Lorient (10.2) parmi les joueurs à plus d’un match en L1 2021/22