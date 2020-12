Ligue 1 (J13) : Lille dispose de Monaco

Le Losc, qui a enfin réussi à s'imposer en championnat après un match de C3, l'a emporté grâce à des buts de Jonathan David (53e) et Yusuf Yazici (65e). L'ASM a réduit le score par Pietro Pellegri trop tardivement pour pouvoir relancer le match (90e). Quasiment jamais inquiétés durant toute la partie, les Dogues, dominateurs mais pas dangereux lors du premier acte, ont forcé la décision après le repos pour décrocher une victoire méritée. Grâce à ce septième succès de la saison, les Lillois totalisent désormais 26 points et récupèrent la place de dauphin du Paris SG (28 pts) au détriment de Marseille (24pts ), qui compte toutefois deux matches en retard.

Les joueurs du Rocher, qui restaient sur quatre succès consécutifs, pointent encore au cinquième rang (23 pts) malgré ce coup d'arrêt. Le début du match a été très équilibré entre deux formations habituellement portées vers l'avant mais qui ont débuté la partie plutôt prudemment, pour ne pas dire timidement. Le Losc a monopolisé le ballon, mais sans parvenir à percer la solide muraille azuréenne et à se montrer dangereux. Les Monégasques, eux, ont eu quelques situations en contre mais ont manqué de tranchant pour inquiéter la défense lilloise.



Hormis une frappe largement au-dessus de David (24e), il a presque fallu attendre la mi-temps pour voir les Dogues se créer une occasion franche: servi à l'angle de la surface, Jonathan Bamba a repiqué au centre et décoché une frappe enroulée que Vito Mannone a détourné d'une jolie claquette (42e). Dans la foulée, l'ancien Stéphanois a retenté sa chance sur une action similaire mais cette fois il n'a pas trouvé le cadre (44e).

- David à nouveau buteur -

Lille a repris sa domination au retour des vestiaires et a rapidement été récompensé: après avoir repoussé un coup franc de Burak Yilmaz (49e), le gardien monégasque n'a rien pu faire face à David, qui a marqué d'une frappe piquée sur un ouverture de Jonathan Ikoné (1-0, 53e). Le Canadien, recruté contre 27 millions d'euros en août, a ainsi inscrit son deuxième but sous le maillot nordiste. Monaco n'a alors pas eu d'autre choix que de se découvrir pour tenter d'aller chercher l'égalisation et s'est fait punir en contre. Lancé par Bamba, l'attaquant turc Yilmaz a servi intelligemment son compatriote Yazici, qui a doublé la mise quelques minutes après son entrée en jeu (2-0, 65e).



Le Losc a ensuite géré tranquillement son avantage, même si l'ASM a réussi à réduire le score en toute fin de match par Pellegri, trouvé dans la surface par Cesc Fabregas et qui a battu Mike Maignan à bout portant (2-1, 90e). Les Dogues ont ainsi fait le plein de confiance avant d'aller défendre leur première place du groupe H en Ligue Europa sur la pelouse du Celtic Glasgow jeudi. Même avec une équipe remaniée, c'est un objectif qu'ils peuvent atteindre s'ils conservent leur solidité et leur régularité.