Ligue 1 : Igor Tudor revient sur la situation de Guendouzi

Mis sur le banc par Igor Tudor lors des deux dernières rencontres de championnat, Mattéo Guendouzi ne supporterait pas sa situation actuelle au sein de l'Olympique de Marseille. Barré par la doublette Veretout-Rongier qui marche très bien et alors que Sanchez joue désormais un cran plus bas, le milieu de terrain aurait même été placé sur la liste des transferts pour le mercato prochain. En conférence de presse pour préparer la rencontre face à Auxerre ce dimanche (20h45), Igor Tudor a expliqué avoir discuté avec l'international français (7 sélections).

"La saison a été longue, beaucoup y ont contribué"

"J'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. Pour eux c'est parfois compliqué de voir que les autres s'entraînent mieux, que des joueurs jouent plus souvent. Pour certains, c'est plus facile de l'accepter que pour d'autres. L'entraîneur doit faire des choix. La saison a été longue, beaucoup y ont contribué. J'ai une équipe sérieuse. Au début, je devais gérer un groupe qui n'était pas si facile à gérer. Au fil du temps, tout est devenu plus harmonieux. Quand vous voyez nos entraînements, vous voyez que quelque chose a changé par rapport au début", a indiqué le coach croate à propos du joueur arrivé en 2021 à Marseille.