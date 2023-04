Ligue 1 : Igor Tudor répond aux compliments de Laurent Blanc

Dimanche, c’est jour d’Olympico. 2e de Ligue 1, Marseille se déplace sur la pelouse de Lyon encore en course pour accrocher un billet qualificatif pour l’une des trois Coupe d’Europe l’an prochain. Une rencontre qui s’annonce particulière entre Igor Tudor et Laurent Blanc. Les deux joueurs se sont croisés en Italie. En conférence de presse d’avant-match, le technicien lyonnais a dit tout le bien qu’il pensait du travail de son homologue marseillais cette saison. Quelques heures plus tard, Igor Tudor est revenu sur les compliments du Cévenol.

"Laurent Blanc fait du bien à ce milieu"

"Je le remercie pour ses mots. C'est une belle personne, un homme de football, un homme de valeurs. Je l'ai connu pour la première fois avec la sélection croate, lors du Mondial 1998 en France, j'ai suivi sa carrière en Italie (Tudor jouait à la Juventus Turin quand Blanc a évolué à l'Inter Milan de 1999 à 2001) puis comme entraîneur. Laurent Blanc fait du bien à ce milieu, j'apprécie ses principes. Après, il a raison. Joueur est un métier, entraîneur en est un autre. Quand on joue, une partie relève de l'instinctif. Quand j'ai commencé à diriger des équipes jeunes, au fur et à mesure, j'ai pu voir ce que je voulais proposer comme jeu, voir ce que je pouvais améliorer, pour le transmettre ensuite à mes groupes."