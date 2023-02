Le match d’après. Ce dimanche, l’OM a bu le calice jusqu’à la lie contre le Paris Saint-Germain. Un lourd revers que les Phocéens doivent vite oublier au vu de l’enjeu de leur prochain match contre Annecy en quarts de finale de Coupe de France mercredi. En conférence de presse d’avant-match, Igor Tudor a évoqué la course au titre en Ligue 1 et cette rencontre face à des Savoyards décomplexés.

"On fera le bilan à la fin de la saison"

"Je n'ai jamais parlé de titre en championnat. J'ai toujours parlé de prochain match, de choses à faire et à préparer à l'entraînement. On fera le bilan à la fin de la saison. Il y a toujours un risque dans le foot mais je crois en mes joueurs. C'est un match très important qui nous permettrait de nous qualifier en demi-finale. C'est un adversaire à ne pas sous-estimer. En coupe, il faut toujours être prêt à 100%. Ce serait stupide de ne pas réussir à se qualifier après avoir éliminé Rennes et le PSG” conclut-il son intervention.