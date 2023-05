Ligue 1 : Igor Tudor éclaircit son avenir et ne croit pas au retour de Payet

L’Olympique de Marseille veut finir la saison en beauté. La semaine passée, les Phocéens se sont inclinés sur la pelouse du LOSC, mettant quasiment fin à leurs espoirs de décrocher la deuxième place de Ligue 1. Alors que le trou est fait sur l’AS Monaco, 4ème, les coéquipiers d’Alexis Sanchez voudront bien finir devant leur public ce samedi à l’occasion de la réception du Stade Brestois. Pour cette rencontre, la présence de Dimitri Payet demeure incertaine. Sanctionné de trois matchs fermes de suspension, le Réunionnais pourrait être apte en cas de recours de dernière minute devant le CNOSF. Cependant, Igor Tudor ne croit pas à sa présence, comme il l’a confié en conférence de presse : « On a parlé comme toujours, il a fait une belle séance, il a bien travaillé, mais je pense qu'il ne sera pas présent pour ce match, ni pour le dernier »

"Ils croient en ce que je fais"

L’entraîneur croate a également été interrogé sur son avenir à la tête de l’Olympique de Marseille, alors que des rumeurs font état d’un possible départ, la Juventus le suivant de près. L’ancien défenseur a assuré qu’il aurait une discussion avec ses dirigeants : « Ce sont des questions internes qu'on verra avec les dirigeants. Peut-être qu'on aura un échange la semaine prochaine. On a un rapport sincère, une belle relation avec eux. Honnêtement, je pense ne jamais avoir eu ce genre de rapports dans les clubs où j'étais avant. Sur les choses que je dois gérer, j'ai toujours un soutien à 100%. Ils croient en ce que je fais. Ce sont des dirigeants de haut niveau. On verra peut-être la semaine prochaine »