Ligue 1 : Hatem Ben Arfa, une renaissance de plus

La carrière d'Hatem Ben Arfa est décidément toujours aussi atypique. Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, l'ancien international français a connu une trajectoire particulièrement surprenante. Âgé aujourd'hui de 33 ans, le natif de Clamart en est aujourd'hui à son neuvième club. Pourtant, au vue de sa dernière expérience, du côté du Real Valladolid de Ronaldo en Espagne, peu auraient certainement parié sur cela. En effet, le 7 octobre dernier, après plusieurs mois d'inactivité, Hatem Ben Arfa a a alors signé aux Girondin de Bordeaux, pour une année plus une en option. Dès son arrivée, le milieu offensif a glané ses galons de titulaire. Une décision qui n'est, pour le moment, pas remise en cause.

Ben Arfa avait déjà tenté de se relancer à Nice

Surtout, le Tricolore s'est déjà montré décisif plus d'une fois, en faveur de sa nouvelle formation, comme, par exemple, le 20 novembre dernier. C'est ce jour-là qu'il a alors inscrit, sous ses nouvelles couleurs, son tout premier but. Une réalisation suffisante pour permettre aux siens de l'emporter, sur la plus petite des marques (0-1). En face, l'adversaire n'était autre que le Stade Rennais, l'un de ses anciens clubs. En effet, ce n'est pas le première fois qu'Hatem Ben Arfa, qui a ensuite récidivé deux semaines plus tard contre Brest (1-0), tente de relancer sa carrière et très souvent, cela s'est donc fait au sein d'un club français. Il y a quelques années, après son passage en Angleterre (Newcastle United et Hull City), le joueur de 33 ans, formé à l'OL avant de rejoindre l'OM, s'était alors dirigé vers le Sud de la France et plus précisément, l'OGC Nice.

Ben Arfa a été décisif lors de ses trois derniers matchs avec Bordeaux

Pour le principal intéressé, cette saison 2015-16 fut particulièrement faste à plus d'un titre, puisqu'à cette époque, Didier Deschamps, le sélectionneur national, l'avait même rappelé en équipe de France. Parti ensuite du côté du Paris Saint-Germain, Ben Arfa avait difficilement terminé sa pige dans la Capitale, avant ensuite de rejoindre donc le Stade Rennais. Décisif lors des trois dernières rencontres de sa nouvelle formation (deux buts, sur la pelouse de Rennes (0-1), le 20 novembre dernier, et contre Brest (1-0), dimanche dernier, et une passe décisive à Paris (2-2), le 28 novembre dernier), Hatem Ben Arfa n'est certainement pas pour rien au fait que sa nouvelle formation reste actuellement sur une série positive (deux victoires, un match nul). Reste désormais à confirmer dès ce dimanche (17h00), sur la pelouse de Lille, pour le compte de la 14eme journée de Ligue 1.