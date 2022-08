Ligue 1 : Haise-Le Bris, retrouvailles en pleine ascension

Le premier, 51 ans, est né en Normandie et a fait ses classes à Rouen. Le second, 46 ans, vient de Bretagne et a été formé à Rennes. Ils se sont rencontrés en 1999 à Laval, où ils ont joué trois ans ensemble, Haise en milieu de terrain, Le Bris en défense. Et tous deux se sont rapidement dirigés vers l'encadrement, Haise comme entraîneur au Stade Mayennais, Le Bris comme formateur à Wasquehal puis à Rennes. C'est là qu'ils se sont retrouvés en 2008, quand Haise est venu prendre en main les moins de 17 ans alors que Le Bris s'occupait des 18 ans.

Et quand le Breton a pris la direction du centre de formation de Lorient en 2012 -- dans un chassé-croisé avec une autre étoile montante, Julien Stéphan --, il a rapidement fait venir son ami normand pour encadrer l'équipe réserve. A partir de 2015, c'est Haise qui a pris les devants en se rapprochant de l'équipe première de Lorient, puis en atteignant celle de Lens, où il brille en Ligue 1 depuis deux ans. Pendant ce temps, Le Bris a dû patienter dans l'ombre, avant de se retrouver propulsé lui aussi cet été sur le devant de la scène.

"Fait pour ça"

Ils ont en commun une réflexion approfondie sur le jeu et des idées claires à mettre en place, mais aussi un désir de chercher au-delà du foot, comme le yoga pour Haise ou des professionnels de la natation et du cyclisme pour Le Bris. Et cet été, ils sont en pleine réussite. Les Lensois ont transformé ce début de saison en démonstration pour s'installer sur le podium tandis que les Merlus, plus discrets mais toujours invaincus, pointent à la cinquième place. A la grande satisfaction de Haise, ravi pour Le Bris: "c'est un ami avant tout. Je suis très heureux de le voir à ce niveau-là. Je savais qu'il était fait pour ça mais c'est pas parce qu'on est fait pour ça que les portes s'ouvrent", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Là elles se sont ouvertes dans le club qu'il connaît le mieux. Je regarde son début de saison, je sens qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place", a salué l'entraîneur lensois. Pour Le Bris, pas de sentiment: impressionné par l'"intensité terrible" imposée par les Lensois samedi contre Rennes (2-1), mais aussi par l'ambiance du stade Bollaert, il a promis de préparer ses troupes à résister. "Ca ne sera pas l'un qui va battre l'autre, on n'en est pas là", a tempéré Haise. "On sera simplement adversaires pendant 90, 95 minutes. Que le meilleur gagne mais ça ne changera rien au reste".