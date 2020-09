Ligue 1 : Haise était contre le report de Lens-PSG

L'annonce du report de la rencontre entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain, initialement prévue le 29 août dans le cadre de la seconde journée du championnat de France de Ligue 1, n'a cessé de faire parler depuis. Au terme du match amical du club nordiste face à Charleroi ((5-2), le coach des Sang et Or, Franck Haise, s'est confié à La Voix du Nord. Ne tenant pas à remettre de l'huile sur le feu, il a toutefois indiqué qu'il n'avait pas été favorable au report du match.

Lens avait proposé une autre date, refusée, pour la rencontre "J’ai refusé de reporter dans un premier temps. Et puis, à partir du moment où on m’a dit que le match serait reporté… On a alors demandé une autre date, le 23 septembre, qui n’a pas non plus été accordée. Si on donne une semaine de vacances aux joueurs du PSG, ils sont autorisés à les prendre…" , a-t-il indiqué.



Alors que le club parisien a été touché par plusieurs cas de coronavirus après un passage à Ibiza, le coach de Lens n'a pas voulu entrer dans la polémique. "J’espère bien qu’on va jouer. Le match a déjà été reporté une fois, alors oui, j’espère qu’on jouera. Une fois de plus, ça ne dépendra pas de nous…", a commenté Haise, avant d'être interrogé sur les images des joueurs du PSG, s'affichant durant la période du report sur les réseaux sociaux : "J’ai commencé par ne pas vouloir polémiquer et je ne veux toujours pas le faire", a expliqué le coach du RC Lens.