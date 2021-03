Joueur emblématique de l'Olympique Lyonnais aux débuts des années 2000, Grégory Coupet a ensuite intégré le staff pour devenir entraîneur des gardiens. Un poste qu'il a occupé jusqu'à l'été 2020, moment de son départ pour Dijon. Une fin d'aventure prématurée, en partie due à l'arrivée de Rudi Garcia. Quelques mois après les évènements, l'ancien Gone est revenu sur le sujet.



Lors d'un entretien donné ce lundi au Progrès, Grégory Coupet a accepté de dire quelques mots à ce propos ; "Je ne m'entendais pas avec Rudi Garcia. Il a fait en sorte que le club ait des doutes. Donc voilà, si le club a des doutes, je m'en vais..." Visiblement échaudé par le simple fait de se remémorer l'épisode, Coupet n'en a pas dit davantage.

Aulas ménagé

Il a en revanche été beaucoup plus prolixe et bienveillant à l'égard de Jean-Michel Aulas : "J'ai un grand respect pour le président Aulas, et une grande admiration pour ce qu'il a fait. Je n'ai jamais été plus complice que ça avec lui, mais cela nous a fait avancer l'un comme l'autre."