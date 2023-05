Ligue 1 : Gianluigi Donnarumma satisfait de sa saison avec le PSG

Gianluigi Donnarumma a pis une nouvelle dimension cette saison. L’an passé, l’international italien avait dû partager le temps de jeu avec Keylor Navas, pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc, le joueur formé à l’AC Milan a récupéré son statut de numéro 1 et a pu enchaîner les rencontres. Nominé pour remporter le titre de meilleur gardien de la saison en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma a été l’une des satisfactions du PSG ces derniers mois.

"Je suis très content de mes statistiques"

Pour Téléfoot, l’Italien s’est satisfait de sa saison : « je suis heureux de ma saison. Je suis très content de mes statistiques et je cherche toujours à faire mieux. ». « Gigio » est également revenu sur son rituel d’avant-match, rentrant sur la pelouse en s’embrassant le poignant et en frappant le logo du club : « La même mimique ? C’est un rituel que je fais toujours. C’est pour rappeler que je tiens à ce maillot, à ce public, à ce club… Ça me donne encore plus d’énergie ! »