Ligue 1 : Gianluigi Donnarumma - Keylor Navas, pas de hiérarchie, une bonne solution ?

Le Paris Saint-Germain possède deux gardiens de très haut niveau. Depuis 2019, le cage du club de la Capitale est occupée par le portier international costaricien Keylor Navas, aujourd'hui âgé de 34 ans. Mais, depuis cet été, l'ancien dernier rempart du Real Madrid est désormais mis en concurrence, par un nouveau gardien de but, et non des moindres : le gardien de but international italien Gianluigi Donnarumma, aujourd'hui âgé de 22 ans et champion d'Europe, cet été, avec sa sélection. Et alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, instaure, avant même l'entame de cette saison 2021-22 de Ligue 1, il n'en a finalement rien été.



Pochettino assume un choix difficile



D'ailleurs, la semaine dernière, avant même que ses protégés ne concèdent le point du match nul, sur la pelouse du Club Bruges (1-1), à l'occasion de la 1ere journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le technicien argentin s'exprimait alors encore sur le sujet, au micro de Canal+ : « Pourquoi pas ? Nous avons deux grands gardiens et malheureusement, il n'y en a qu’un seul qui peut jouer. À chaque occasion, il faudra voir lequel jouera, mais ce n’est qu’une question de choix. »



Navas et Donnarumma alternent depuis quelques matchs



Le PSG a disputé son tout premier match officiel, cette saison, le 7 août dernier. A cette occasion, Keylor Navas a été le premier à s'installer dans la cage parisienne. Une situation qui a été similaire durant les quatre premières journées de Ligue 1. A partir de la cinquième, soit le 11 septembre dernier, contre Clermont (4-0), la donne a changé et Donnarumma a alors enfin pu disputer son premier match avec son nouveau club. Depuis, les deux portiers ont alterné, avec toujours autant de réussite. En effet, le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, est invaincu, avec même que des victoires en championnat ainsi qu'un match nul en Ligue des Champions. Et tout ça sous la houlette de deux gardiens de but de très haut niveau.



Pochettino : "Une capacité à se surpasser"