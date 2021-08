Ligue 1 : Gastien et Clermont fidèles à leurs idées

"Pascal a la conviction que le style de jeu développé en Ligue 2 depuis deux ans est le style qui doit nous permettre de nous maintenir et il a la confiance absolue des dirigeants", confie à l'AFP Jérôme Champagne, conseiller du président Ahmet Schaefer.

"A juste titre, tout le monde le connaît aujourd'hui. Nous, à la direction du club, nous connaissons aussi l'homme qui a une expérience extraordinaire, transmet cette confiance, cette chaleur humaine et son professionnalisme", dit-il encore. "Nous nous sommes fixés cette règle de rester nous-mêmes, ouverts et accessibles et, selon Pascal, il serait suicidaire de changer", assène le dirigeant.

Après deux victoires à Bordeaux (2-0) et contre Troyes (2-0), le CF63 a créé la sensation en remontant deux buts à Lyon pour arracher un résultat nul (3-3) après avoir été mené 3-1 à dix minutes de la fin.

Gastien : "C'est la beauté de notre sport"

Troisièmes du championnat, les Clermontois, libérés d'entrée de toute pression inhérente aux promus pour ne pas être lâchés trop vite au classement, ne changeront pas leur manière de procéder face aux Messins, ni par la suite. Et ce malgré le plus petit budget du championnat (20 millions d'euros).

Apôtre du jeu offensif

Dès cet été, Pascal Gastien avait annoncé la couleur: "C'est sûr que l'on va garder la même philosophie de jeu. Il y a des gens qui viennent nous voir jouer et je n'ai pas envie qu'ils s'ennuient", avait prévenu l'entraîneur de 57 ans.

Ancien joueur professionnel de Niort (1982-1988) et Châteauroux (1993-1997), deux clubs avec qui il est monté en première division (1987, 1997), passé aussi par Marseille (1988-1989) et Nice (1989-1993), il a eu très tôt la vocation d'entraîner. Sa volonté de passer ses premiers diplômes s'est concrétisée avec l'obtention notamment du Brevet d'Etat 1er degré (BE1) dès l'âge de 20 ans.

Dans un entretien à l'hebdomadaire France-Football paru au printemps dernier, l'ancien milieu de terrain confiait s'être inspiré du Niort entraîné par Patrick Parizon et monté en Ligue 1 (1987), et de Guy Latapie son éducateur aux sport-études d'Angoulême, qui "privilégiaient la qualité des déplacements et l'intelligence de jeu".

D'abord formateur dans son club de cœur, les Chamois niortais (2000-2009), cet apôtre du jeu offensif, fan de l'Ajax Amsterdam, du Bayern Munich quand il était jeune et plus tard du FC Barcelone de Pep Guardiola, a surtout connu les bancs de Ligue 2 où sa compétence a été récompensée par deux trophées de meilleur entraîneur en 2019 et 2021.

Hormis une expérience manquée à Châteauroux dont il est limogé en cours de saison (2014-2015), Gastien a toujours obtenu des résultats.

A Niort, tout d'abord, où il a permis au club des Deux-Sèvres de passer du National 2 au National (2010) puis à la Ligue 2 (2012); à Clermont où il est arrivé en 2016, là aussi à l'Académie avant de prendre en septembre 2017 la succession de Corinne Diacre, nommée sélectionneuse de l'équipe de France dames. Comme à Niort, les circonstances l'ont amené à diriger l'équipe professionnelle.

Possession du ballon et explosivité dans la profondeur sont les bases du jeu clermontois, récompensé la saison dernière par cette 2e place synonyme de montée avec la meilleure défense (25 buts encaissés), la troisième attaque (61 buts), la meilleure différence de buts (+36) et une première place au fair-play.