Un grand sourire. Ce mardi après-midi, Frédéric Antonetti s’est présenté en tant que nouvel entraîneur du RC Strasbourg. 17e de Ligue 1, le club alsacien lutte pour sa survie dans l’élite cette saison. Ainsi, le technicien âgé de 61 ans arrive dans une position de pompier de service. "J'ai une idée bien précise, je n'ai pas le temps de faire des essais. Je connais cette équipe de Strasbourg. En étant adversaire la saison passée, j'ai dû regarder une vingtaine de matchs de Strasbourg. J'en ai encore vu cette saison " a-t-il indiqué dans un premier temps.

Pas complexé par son âge

Ce dernier a également balayé les critiques sur son âge. "J'ai commencé ma carrière de coach à 43 ans. J'ai été longtemps le plus jeune coach de France... maintenant, je suis le plus vieux", glisse-t-il. "C'est bien et c'est pas bien en même temps. Mais, je sais surtout que l'expérience ne peut qu'aider" plaide le technicien corse. Enfin, Frédéric Antonetti est revenu sur la violente altercation entre Dimitri Liénard et Nordine Kandil lors de la rencontre contre Lille ce week-end. “Il y a souvent de la pression après des matches frustrants, mais ça retombe souvent très vite. Il faudra mettre les choses à plat avec les joueurs mais ça ne doit pas être un trop gros problème à gérer" analyse-t-il.