Ligue 1 : Franck Haise se contente du nul et regarde devant

Jeudi soir, le Racing Club de Lens se déplaçait sur la pelouse de l'Allianz Riviera pour y affronter l'OGC Nice. Ce match comptant pour la 16ème journée de Ligue 1 s'est conclu sur le score de 0-0 malgré les nombreuses occasions de part et d'autre.

Les Lensois auraient pu s'imposer avec un peu plus de réussite devant le but bien gardé par Kasper Schmeichel. Cependant, les Nordistes n'ont pris qu'un point et voient les Marseillais revenir à quatre unités de leur deuxième position avant d'affronter le Paris Saint-Germain dimanche soir. Après la rencontre, Franck Haise a donné son analyse de la rencontre, appuyant sur le fait d'aller de l'avant.

"Le 0-0 est assez logique sur l'ensemble du match. En première mi-temps, on aurait pu aller plus loin dans notre expression collective et marquer. C'est la période où on était le mieux dans le match. Ensuite, on a manqué un peu de carburant et nos joueurs offensifs n'ont pas été assez loin pour parvenir à marquer. Ce bloc niçois ne voulait pas trop s'offrir non plus et c'était également un match de reprise. En deuxième période, on n'a pas mis notre empreinte sur ce match comme on l'avait fait en première mi-temps. Dans ces conditions, il faut savoir faire 0-0 et s'en contenter. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin de la rencontre. Dans trois jours contre Paris (dimanche, 20h45), on sera prêt. Je n'ai pas de doute. Mais on devra être à un niveau plus élevé dans la durée, avec plus de justesse technique aussi. D'ailleurs, même en première mi-temps contre Nice, on a manqué de justesse technique et un peu de verticalité."