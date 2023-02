Ligue 1 : Franck Haise revient sur la mauvaise passe du RC Lens

Ces dernières semaines, le RC Lens est dans le creux de la vague. A la recherche d’un succès en Ligue 1 depuis le 14 janvier dernier et une victoire contre Auxerre (1-0), les Nordistes veulent enrayer cette spirale négative contre Nantes, ce dimanche à 17h05. En conférence de presse d’avant match, Franck Haise est revenu sur cette mauvaise série. Il estime que son groupe ne doit pas céder à la panique malgré sa chute du podium.

« À très court terme, on a eu des manques. On a plus de mal à terminer les matches sans encaisser de but. On était à un sur deux. On est actuellement à un sur cinq. L'efficacité offensive est moins forte. On se crée toujours des occasions, 23 occasions nettes et 23 situations sur les quatre derniers matches de Championnat, mais on marque peu, finalement. Avec 46 points après 23 journées, enfin, on a quand même treize points de plus que la saison passée à pareille époque. Ce n'est pas 70 (points), mais on s'est quand même amélioré. La déception des derniers matches ne doit pas faire oublier le reste » estime le technicien lensois.