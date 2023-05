Ligue 1 : Franck Haise affiche son impatience avant d'affronter l'OM

C'est un choc qui va être décisif pour la deuxième place de Ligue 1 et, pourquoi pas en cas de mauvaise passe du PSG jusqu'au terme de la saison, pour le titre de Ligue 1. Lors de la 34e journée, le RC Lens va recevoir l'Olympique de Marseille et les Sang et Or veulent l'emporter, eux qui viennent de s'imposer face à Toulouse afin de revenir à un point de l'OM, 2e. Franck Haise, le coach des Artésiens, sait que ce match est capital pour la deuxième place et il a affiché son impatience à l'idée de jouer cette affiche. Juste après le succès face à Toulouse, le coach de Lens s'est confié au micro de Prime Video et a fait part de son excitation concernant ce match.

"C'est à nous de continuer sur ce chemin"

"C'est à nous de continuer sur ce chemin. Le match face à Marseille, c'est un match qui va être compliqué, mais qui va aussi être très beau à jouer", a confié Haise, invitant cependant les observateurs à de la "lucidité" quant à un possible titre de champion. "Est-ce que c'est une finale ? Non, pas du tout. Il reste cinq matchs. On va essayer de faire notre meilleur match possible, avec un adversaire qui ambitionne toujours d'aller chercher la première place. On est content d'être 3e avec 69 points. Si on peut faire un gros match, parce qu'il faudra en faire un très gros pour les battre, on ne va pas s'en priver", a également confié le technicien des Sang et Or. Le match s'annonce bouillant à Bollaert samedi soir.