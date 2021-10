Ligue 1 : Fofana élu joueur du mois de septembre

Une nouvelle dimension prise avec Lens cette saison



"Lens n'a pas les joueurs pour être compétitif en Ligue 1"🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

Seko Fofana remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois de Septembre de @Ligue1UberEats😌#TropheesUNFP pic.twitter.com/46Hb1yldHT



— UNFP (@UNFP) October 21, 2021

Actuel deuxième de Ligue 1 à 9 longueurs du PSG, le RC Lens confirme sa progression, cette saison dans le championnat de France. Après avoir manqué de peu l'Europe la saison dernière, avec une septième place au terme de l'exercice 2020-2021, le club nordiste enchaîne les bonnes prestations collectives même si il a chuté lors de sa dernière sortie, dimanche sur la pelouse de Montpellier (1-0).Nommé dans la course au titre honorifique de meilleur joueur du mois de septembre, en compagnie de Lucas Paqueta (OL) et Amine Gouiri (Nice),Ses poursuivants ont eux récolté respectivement 28% et 30% des suffrages. Ainsi, Fofana succède à Kylian Mbappé au palmarès. Lors du mois d'août, le natif de Bondy avait également récolté 42 % des suffrages, devançant alors Dimitri Payet, le meneur de jeu de l'OM (36%) et Mohamed Bayo, l'attaquant de Clermont (22%).Dans les colonnes de L'Equipe, Franck Haise avait détaillé la dimension nouvelle prise par le natif de Paris :(3 buts cette saison en 10 matchs de Ligue 1, ndlr). Il a toujours fait passer le collectif de façon prioritaire, et c’est pour ça que je l’ai nommé vice-capitaine en début de saison", avait-il expliqué.