Ligue 1 : Ferri charge les entrants après la folle remontée de Lyon

C'est sûrement le match de la saison. Sur sa pelouse, Lyon est parvenu à réaliser une magnifique remontada après avoir encaissé un quadruplé d'Elye Wahi. Après la rencontre, Jordan Ferri a eu beaucoup de mal à cacher sa déception après cette défaite. Au micro de Canal+, l'ancien lyonnais a visé les entrants, responsables selon lui de ce revirement de situation.

"Tout le monde n'était pas prêt aujourd'hui"

"Il y a des joueurs qui rentrent, qui ne nous aident pas, tout le monde n'était pas prêt aujourd'hui, il faut le dire. Il y en a qui se démènent tout le match et… on doit faire mieux, tout le monde doit faire mieux. Quand on rentre on doit aider l’équipe, tout le monde n’a pas avancé ensemble cet après-midi. Je suis dégoûté." Beaucoup plus tempéré, Michel Der Zakarian n'a voulu incriminer personne en conférence de presse. "Estève, cela fait deux mois qu'il n'avait pas joué, il rentre. Mamad' (Sakho) avait des crampes. Issiaga (Sylla) avait mal aux ischios. On est obligé de changer et on ne va pas accabler les joueurs. Sainte-Luce revient de six mois sans jouer, contre une équipe qui est en forme et nous a transpercés."