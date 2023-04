Ligue 1 : Fabian Ruiz reste mesuré après la victoire face à Lens

Paris peut respirer. Vainqueur de Lens (3-1), samedi, le PSG compte désormais 9 points d’avance sur son rival nordiste. Un solide matelas qui permet au club de la capitale d’espérer glaner un 11e sacre en Ligue 1 à l’issue de cette saison. Malgré la victoire face aux Sang et Or, Fabian Ruiz n’a pas voulu s’enflammer. En zone mixte, le milieu de terrain parisien a également salué la prestation des siens dans cette rencontre décisive de la course au titre.

"L’objectif est de plus en plus proche"

“Avec un joueur en moins, c’était plus difficile et plus compliqué pour eux. On a profité de ce moment. On savait que c’était un match très important parce qu’ils étaient à six points de nous et maintenant, il y en a neuf. C’est un grand rival, un match très difficile et on a fait un grand match. Je crois que c’était important pour tout le monde. Pour l’entraîneur, pour nous, pour Paris. On fait un pas de plus vers le titre. Il reste encore des matchs, mais l’objectif est de plus en plus proche. Paris n’est pas encore champion. Mathématiquement, on ne l’est pas, mais je pense qu’on est sur le bon chemin.”