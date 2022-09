C'est dans les dernières heures du mercato estival que Fabian Ruiz a posé ses valises dans la capitale. Transféré au PSG en provenance de Naples, le milieu de terrain espagnol ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Dans un entretien accordé au quotidien El Pais, l'ancien Napolitain a expliqué les raisons de son choix.

Campos, rôle capital dans l'arrivée de Ruiz



« Une offre arrive, on pense tous que c’est très bien, qu’on ne peut pas dire non à un club comme le PSG, pour le projet qu’il porte, pour le club, pour l’histoire, a souligné le milieu de terrain. J’avais encore un an de contrat, mais le Napoli et moi avions l’intérêt de trouver un autre challenge. Je pense que c’était un excellent choix."



"Les négociations ? C’est arrivé alors que je me concentrais sur la préparation de Naples, a continué Fabian Ruiz. Mes agents m’ont appelé pour me faire savoir qu’ils étaient intéressés, puis j’ai parlé à Luis Campos, qui m’a expliqué le projet, combien il voulait que je sois là. Plus tard, j’ai aussi parlé avec l’entraîneur, qui m’a expliqué sa façon de jouer, les idées qu’il avait. Ces conversations ont été très belles, elles m’ont donné beaucoup de confiance, cette envie d’être ici avec eux, de travailler ensemble, et c’est une des choses qui m’a fait confirmer cette décision. Ils aiment ce que j’ai fait au fil des ans."